- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a rabufnit cu privire la programul aglomerat al „cetațenilor”. Guardiola și-a exprimat nemulțumirea pentru ca meciul caștigat de echipa sa, 1-0 cu Chelsea, din semifinalele Cupei Angliei a fost programat sambata in loc sa se joace in ziua de duminica. ...

- Manchester City primește vizita celor de la Chelsea, de la 19:15, in prima semifinala a Cupei Angliei. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Pro Arena. In caz de egalitate, meciul se va rejuca pe terenul oaspeților de astazi.In cealalta semifinala, Manchester United se…

- Jucatorii lui Chelsea trebuie sa fie foarte concentrați pe semifinala Cupei Angliei de sambata impotriva deținatoarei trofeului, Manchester City, a declarat antrenorul echipei londoneze, Mauricio Pochettino, potrivit mediafax.

- Real Madrid s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Manchester City cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din mansa secunda a sferturilor de finala in care scorul a fost egal, 1-1, atat la capatul celor 90…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00. Prezent in studioul GSP Live este fostul antrenor al lui Dinamo, Ovidiu Burca, alaturi de care vom aborda cele mai tari subiecte ale saptamanii: Spectacolul din Liga Campionilor: Real Madrid și Manchester City au oferit meciul anului,…

- Erling Haaland, 23 de ani, golgheterul recordurilor, care a intrat in Top 20 all-time al celor mai prolifici jucatori ai Ligii Campionilor, lasa o portița deschisa unei desparțiri de Manchester City. Real Madrid urmarește cu mare atenție evoluția norvegianului. Erling Haaland se pregatește de al 85-lea…

- FC Copenhaga și Manchester City s-au duelat in manșa tur a optimilor de finala UEFA Champions League. Cea mai importanta competiție la nivel de cluburi s-a intors cu faza optimilor de finala. Prima seara de meciuri le-a pus fața in fața pe FC Copenhaga și Manchester City, dar și pe RB Leipzig și Real…

- Radu Dragușin (21 de an) a avut o apariție apreciata de fanii lui Tottenham. Fundașul „tricolor” a aparut intr-o jacheta asortata la culorile clubului. Radu Dragușin s-a adaptat deja la viața din Londra. Fundașul central se pregatește pentru meciul pe care Tottenham il va juca vineri, de la ora 22:00,…