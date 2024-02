Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a incasat o lovitura grea. Jude Bellingham (20 de ani), cel mai bun jucator al liderului din La Liga, s-a accidentat și va rata cu siguranța urmatoarele trei meciuri oficiale ale „Los Blancos”. Bellingham va lipsi la partida tur din optimile Champions League din deplasare cu RB Leipzig (13…

- Luna februarie readuce in atenția fanilor fotbalului meciurile din cupele europene. Atenția se indreapta in mod deosebit catre Champions League, competiție care se reia pe 13 februarie, cu partidele din optimile de finala. Marile echipe ale Europei au fost destul de norocoase la tragerea la…

- Runda cu numarul 21 din Premier League debuteaza, sambata, 13 ianuarie, cu meciul Chelsea – Fulham (14:30), dupa care ziua va fi completata de duelul Newcastle United - Manchester City (19:30). Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci…

- Deja calificata in optimi, Barcelona a pierdut meciul cu Antwerp, 2-3. Iar antrenorul Xavi s-a declarat nemulțumit la finalul partidei din Belgia. Caștigatoarele de grupa: Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Dortmund, Manchester City, BarcelonaPe locurile secunde au terminat: Copenhaga,…

- PSG a prins cu greu un loc in optimile UEFA Champions League, dar Luis Enrique e sigur ca nicio echipa nu o va dori ca adversara la tragerea la sorți. Caștigatoarele de grupa: Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Dortmund, Manchester City, BarcelonaPe locurile secunde au terminat: Copenhaga,…

- Azi se joaca 8 meciuri din ultima etapa a grupelor UEFA Champions League, dupa care vom afla toate echipele calificate. Bayern, Copenhaga, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, RB Leipzig și Barcelona sunt echipele deja…

- Azi incepe ultima etapa a grupelor UEFA Champions League. Primele doua meciuri, Lens – Sevilla și PSV – Arsenal, se joaca de la 19:45. Restul incep la 22:00. Bayern, Arsenal, PSV, Real Madrid, Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, RB Leipzig și Barcelona sunt…

- Deja calificata in optimile de finala dupa cele patru victorii consecutive, Real Madrid are rolul de arbitru in Grupa C din Liga Campionilor, cu Napoli și Braga țintind poziția secunda in clasament. Pentru Manchester United deplasarea de la Istanbul va fi una de totul sau nimic, trei echipe luptand…