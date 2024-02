Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola Real Madrid a invins marti seara, in deplasare, scor 1-0, gruparea RB Leipzig, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza news.ro. Gazdele au marcat inca din minutul 2, prin Benjamin Sesko, dar golul a fost anulat pentru o pozitie de ofsaid. Madrilenii…

- Copenhaga primește vizita celor de la Manchester City, de la 22:00, in „optimile” Ligii Campionilor. Partida va fi liveTEXT și cu comentariu AUDIO pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2, Orange Sport 3 și Digi Sport 2. Meciurile serii din Liga, RB Leipzig - Real Madrid și Copenhaga - Manchester City, vor…

- RB Leipzig și Real Madrid se vor infrunta in aceasta seara, de la ora 22:00, in turul optimilor de finala ale Champions League. Duelul va fi liveTEXT și cu comentariu AUDIO pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. Programul optimilor de finala din Champions League Meciurile…

- Campioana Arcada Galati a obtinut marti, pe teren propriu, o victorie istorica in fata campioanei Italiei, Cucine Lube Civitanova, scor 3-2, in etapa a V-a din grupa E a Ligii Campionilor, potrivit news.roScorul pe seturi a fost 21-25, 25-23, 25-20, 16-25, 15-10.Cealalta partida a etapei a…

- Echipa Otelul Galati a invins duminica, in deplasare, scor 1-0, formatia Universitatea Cluj, intr-un meci al etapei a 20-a din Superliga. Galatenii se afla la a treia victorie consecutiva reusita in deplasare.Chipciu a incercat poarta lui Dur-Bozoanca in minutul 21, cu un sut de la distanta, dar…

- Echipa italiana Napoli a invins marti seara, pe teren propriu, scor 2-0, formatia portugheza Sporting Braga. In grupa C a Ligii Campionilor, calificandu-se in optimile competitiei. In primavara europeana merge si echipa daneza FC Copenhaga, dupa 1-0 cu turcii de la Galatasaray, informeaza news.ro.Pe…

- Echipa campioana a Angliei si a Europei, Manchester City a fost invinsa miercuri seara, in deplasare, scor 1-0, de Aston Villa, in etapa a 15-a din Premier League, informeaza news.ro.Pe Villa Park, gazdele au reusit sa deschida scorul in minutul 74, prin Leon Bailey. Manchester City, lipsita de Rodri,…

- Formatiile Atletico Madrid, Lazio Roma, Borussia Dortmund si FC Barcelona s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, in urma rezultatelor inregistrate marti seara in faza grupelor, informeaza news.ro.Intr-un meci arbitrat de Istvan Kovacs, Borussia Dortmund a invins in deplasare…