- Echipa engleza Manchester City s-a impus luni seara, in deplasare, scor 3-1, in fata formatiei daneze FC Copenhaga, in mansa tur a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza news.ro. Campioana Europei si a lumii, Manchester City a ratat prima ocazie a meciului, prin Nathan Ake, in minutul…

- Benjamin Sesko l-a invins pe Andriy Lunin in minutul 3 al meciului RB Leipzig - Real Madrid, turul optimii de finala din Liga Campionilor. Reușita a fost anulata pentru ofsaid și a declanșat un val de furie pe internet. Optimile Ligii Campionilor au inceput cu un duel de gala in Germania. RB Leipzig…

- RB Leipzig și Real Madrid se vor infrunta in aceasta seara, de la ora 22:00, in turul optimilor de finala ale Champions League. Duelul va fi liveTEXT și cu comentariu AUDIO pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. Programul optimilor de finala din Champions League Meciurile…

- Autocarul echipei Real Madrid a fost implicat luni intr-un accident pe autostrada. Echipa lui Carlo Ancelotti se afla in drum spre meciul cu RB Leipzig din Liga Campionilor. Autocarul a suferit pagube minime, nimeni nu a avut de suferit. Jucatorii se indreptau spre Germania pentru meciul din optimile…

- Autocarul echipei Real Madrid a fost implicat luni, intr-un accident pe autostrada. Echipa se afla in drum spre meciul cu RB Leipzig din Liga Campionilor. Autocarul a suferit pagube minime, niciunul din ocupanții sai nefiind afectat.Echipa lui Carlo Ancelotti se indrepta spre Germania pentru meciul…

- Antrenorul echipei de fotbal RB Leipzig, Marco Rose, se indoieste ca Jude Bellingham nu va fi apt de joc marti pentru Real Madrid in meciul din optimile de finala ale Ligii Campionilor, informeaza Reuters.Pare putin probabil ca Bellingham sa fie disponibil pentru intalnirea de marti dupa ce s-a accidentat…

- Real Madrid a remizat duminica seara cu Atletico, scor 1-1, in etapa 23 din La Liga, dupa ce trupa lui Diego Simeone (53 de ani) a egalat in minutul 90+3. Madrilenii au condus cu 1-0 inca din minutul 20, grație unui gol marcat de Brahim Diaz (24 de ani), dar Marcos Llorente (29 de ani) a dat lovitura…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins joi seara, pe teren propriu, scor 4-2 dupa prelungiri, formatia Real Madrid, in optimile Cupei Spaniei, calificandu-se pentru sferturile competitiei.Pe stadionul Wanda Metropolitano, Bellingham a trimis in bara in minutul 11, dupa ce a „crosetat” trei adversari,…