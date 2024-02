Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia gruparii Real Madrid a avut parte de o deplasare plina de evenimente in Germania, pentru meciul cu Leipzig, din Liga Campionilor, de la schimbarea aeroportului, pana la un accident rutier in care a fost implicat autocarul madrilenilor, potrivit news.ro."Sosirea delegatiei Real Madrid in…

- Autocarul echipei Real Madrid a fost implicat luni intr-un accident pe autostrada. Echipa lui Carlo Ancelotti se afla in drum spre meciul cu RB Leipzig din Liga Campionilor. Autocarul a suferit pagube minime, nimeni nu a avut de suferit. Jucatorii se indreptau spre Germania pentru meciul din optimile…

- Mijlocasul Toni Kroos, de la Real Madrid, a vorbit, luni, despre o posibila revenira la echipa nationala a Germaniei, dar a precizat ca nu a luat inca o decizie in aceasta privinta si nici in privinta viitorului sau la nivel de club, potrivit news.ro."In prezent ma gandesc la echipa nationala. Exista…

- Autocarul echipei Real Madrid a fost implicat luni, intr-un accident pe autostrada. Echipa se afla in drum spre meciul cu RB Leipzig din Liga Campionilor. Autocarul a suferit pagube minime, niciunul din ocupanții sai nefiind afectat. Echipa lui Carlo Ancelotti se indrepta spre Germania pentru meciul…

- Autocarul echipei Real Madrid a fost implicat luni, intr-un accident pe autostrada. Echipa se afla in drum spre meciul cu RB Leipzig din Liga Campionilor. Autocarul a suferit pagube minime, niciunul din ocupanții sai nefiind afectat.Echipa lui Carlo Ancelotti se indrepta spre Germania pentru meciul…

- Agentia PA trece in revista opt vedete asteptate sa straluceasca in anul 2024 la Jocurile Olimpice de la Paris si la Campionatul European de fotbal, relateaza Agerpres. Sky Brown Britanica, un superstar pentru skateboarding, a castigat o medalie istorica de bronz la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo…

- Dupa victoria cu Union (3-2), din Liga Campionilor, mai multe dintre vedetele Realului au petrecut noaptea de marți spre miercuri intr-un bar din Berlin. Cheful a ținut pana-n zori, relateaza tabloidul german Bild. Real Madrid a bifat la Berlin, contra lui Union (3-2), a 6-a victorie la rand, din tot…

- Sergio Ramos a marcat golul cu numarul 10.000 al Ligii Campionilor, in partida pierduta cu 2-3 de FC Sevilla in fata echipei PSV Eindhoven, transmite News.ro. „In cazul in care golul lui Ramos mai avea nevoie de o semnificatie, acesta a fost golul cu numarul 10.000 din istoria Ligii Campionilor (din…