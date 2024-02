Stiri pe aceeasi tema

- Autocarul echipei Real Madrid a fost implicat luni, intr-un accident pe autostrada. Echipa se afla in drum spre meciul cu RB Leipzig din Liga Campionilor. Autocarul a suferit pagube minime, niciunul din ocupanții sai nefiind afectat.Echipa lui Carlo Ancelotti se indrepta spre Germania pentru meciul…

- Meciul de maine din turul „optimilor” Ligii Campionilor, programat in Germania, a inceput cat se poate de rau pentru Real Madrid. Mai intai, delegația blanca n-a putut ateriza la Leipzig din cauza grevei lucratorilor de pe aeroport, iar zborul a fost deviat la Erfurt. Calatoria cu autocarul a fost intrerupta…

- Real Madrid intalnește Girona, acasa, in etapa a 23-a din La Liga, intr-un meci care se poate dovedi decisiv pentru soarta competiției. Echipa antrenata de Carlo Ancelotti se confrunta cu importante probleme de lot. Real Madrid - Girona, 10 februarie, ora 19:30, in direct la Digi 2 și Orange Sport.…

- Agentia PA trece in revista opt vedete asteptate sa straluceasca in anul 2024 la Jocurile Olimpice de la Paris si la Campionatul European de fotbal, relateaza Agerpres. Sky Brown Britanica, un superstar pentru skateboarding, a castigat o medalie istorica de bronz la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo…

- Zece romani au ajuns in stare grava la spital in urma unui accident produs, vineri dimineața, pe autostrada M5 Szeged - Budapesta, in care au fost implicate doua microbuze inmatriculate in Romania, informeaza Maszol și Haon.hu.Potrivit autoritaților locale, un microbuz in care se aflau 8 romani a intrat…

- Final de an cu delegare in UEFA Women’s Champions League pentru brigada condusa de Alina Pesu, care va oficia in Grupa D, la partida dintre Real Madrid si Paris FC, informeaza frf.ro.La cele doua linii au fost desemnate Daniela Constantinescu si Mihaela Tepusa, in timp ce Cristina Trandafir va fi…

- Carlo Ancelotti, antrenorul italian al formației Real Madrid, a afirmat ca englezul Jude Bellingham este „un dar pentru fotbal” si „intreaga lume a fotbalului este incantata sa vada un jucator cu acest potential”. Italianul a facut aceasta declarație dupa ce echipa din capitala Spaniei a invins-o cu…