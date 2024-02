CSM București, victorie uriașă în Ungaria, în Liga Campionilor CSM București a facut un meci fabulos pe terenul lui Gyor, provocandu-le unguroaicelor prima infrangere din acest sezon. CSM București a traversat un moment crucial in Liga Campionilor, punandu-și in joc șansa de a se califica direct in sferturile de finala, iar terenul lui Gyor, unul dintre titanii continentului, a fost locul ales pentru aceasta batalie epocala. Intr-o confruntare ce parea a fi o proba de foc pentru „ tigroaice „, ele au reușit sa rastoarne calculele, punand capat imaculatului parcurs al unguroaicelor in actuala stagiune a Ligii Campionilor. Și-au asigurat astfel un loc in lupta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana CSM Bucuresti a administrat duminica, in deplasare, prima infrangere liderului grupei A din Liga Campionilor, Gyor ETO, scor 26-24 (15-9), in etapa a XII-a din grupa A a Ligii Campionilor, noteaza news.ro.Principalele marcatoare ale partidei au fost Kristiansen 7 goluri, Lukacs 6, pentru…

- CSM București a invins-o pe Savehof, scor 35-26, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Andreea Rotaru (29 de ani) a declarat ca CSM trebuie sa caștige ultimele 3 partide ramase in aceasta grupa. Dupa primele 11 partide, CSM ocupa locul 3 in grupa, cu 13 puncte. Pentru „tigroaice”…

- CSM București primește, de la 17:00, vizita celor de la Savehof, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Meciul va fi lvieTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport și DigiSport. CSM București - Savehof, live de la 17:00 CSM București e favorita certa la victorie in meciul de…

- In urma cu vreo zece ani sa invingi la handbal feminin pe Buducnost Podgorica era o mare performanța, pe care puține echipe o puteau realiza. Pe atunci cea mai mare handbalista a Romaniei, Cristina Neagu juca in alb-albastru, la campioana Muntenegrului. Astazi, cea supranumita Messi a handbalului romanesc,…

- Campioana CSM Bucuresti a invins la scor, duminica, pe teren propriu, formatia Buducnost Podgorica, scor 44-26 (24-15), in etapa a IX-a din grupa A a Ligii Campionilor. Capitanul Cristina Neagu a revenit pe teren, dupa accidentari care au afectat-o inclusiv in timpul Campionatului Mondial.Principalele…

- Campioana Romaniei la handbal feminin a obținut o noua victorie in Grupa A a Ligii Campionilor. CSM București s-a impus fara drept de apel in Ungaria, in fața formației DVSC Schaeffler, cu scorul de 30-23, și și-a luat astfel revanșa dupa meciul terminat la egalitate, 29-29, pe 11 noiembrie, la Bucuresti.…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu echipa maghiara DVSC Schaeffler, 29-29 (17-14), sambata, in Sala Polivalenta din Capitala, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.Campioana Romaniei a avut avantaj de cinci goluri in debutul reprizei secunde, 20-15, dar a urmat o perioada mai slaba,…

- Adi Vasile (41 de ani), antrenorul lui CSM București, nu a digerat ușor egalul cu Debrecen din grupele Ligii Campionilor, 29-29. Campioana Romaniei a condus a patra echipa din Ungaria chiar la 5 goluri, 20-15, dar a clacat in finalul de meci. CSM București s-a facut de ras in Liga Campionilor, a reușit…