Luka Modric va pleca de la Real Madrid

- Real Madrid a invins-o fara drept de apel pe Girona, cu scorul de 4-0, sambata, pe Santiago Bernabeu, in derby-ul etapei cu numarul 24 din campionatul de fotbal al Spaniei. Clubul madrilen a facut o noua demonstratie colectiva si a readus cu picioarele pe pamant mica echipa catalana, care spera la victorie…

- Real Madrid - Atletico Madrid, meci contand pentru etapa a 23-a din campionatul Spaniei, este programat, duminica, 4 februarie, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- Aventura „veteranului” croat Luka Modric la Real Madrid se va incheia in aceasta vara, clubul din capitala Spaniei urmand sa nu ii mai prelungeasca ințelegerea fotbalistului in varsta de 38 de ani, conform presei iberice. Castigatorul Balonului de Aur in 2018, Modric nici macar nu a iesit la incalzire…

- Real Madrid se poate desparți de 6 jucatori in vara. 4 dintre ei sunt la final de contract, alți doi sunt imprumutați. Luka Modric, Nacho, Toni Kroos și Lucas Vazquez ar deveni liberi in vara, in timp ce lui Joselu și Kepa le expira imprumuturile. Potrivit Marca, Real Madrid va decide pana pe 1 ianuarie…

- Sase componenti ai actualei echipe Real Madrid, pregatita de Carlo Ancelotti, ar putea pleca pana la finalul sezonului, astfel ca sunt necesare decizii cheie la gruparea spaniola, relateaza Marca, potrivit news.ro.Luka Modric (38 de ani), Toni Kroos (33 de ani), Nacho (33 de ani) si Lucas Vazquez…

- Internationalul francez Antoine Griezmann, atacantul echipei Atletico Madrid, a fost desemnat jucatorul sezonului 2022-2023 in campionatul Spaniei. S-a intamplat cu ocazia galei premiilor cotidianului sportiv AS, care a avut loc luni seara la Teatrul Regal din Madrid. Griezmann a fost campion mondial…

- Italianul Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a afirmat ca englezul Jude Bellingham este "un dar pentru fotbal" si "intreaga lume a fotbalului este incantata sa vada un jucator cu acest potential", relateaza EFE dupa ce echipa din capitala Spaniei a invins-o cu 4-2 pe Napoli in Liga Campionilor."Adevarul…

- Real Madrid - Napoli, meci contand pentru etapa a 5-a a Grupei C din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 29 noiembrie, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.