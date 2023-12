Stiri pe aceeasi tema

- Franta, "extrem de vigilenta" fata de respectarea integritatii teritoriale a Armeniei, a anuntat luni vanzarea catre Erevan a unor echipamente pentru apararea sol-aer a acestuia, un anunt care intervine chiar in ziua in care Azerbaidjanul a inceput exercitii militare cu Turcia in apropierea frontierei…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a avertizat saptamana trecuta un mic grup de congresmeni ca Azerbaidjan ar putea invada in curand Armenia. Doua persoane au confirmat ca a avut loc un briefing cu privire la acest subiect, dar nu au oferit detalii.Apelul indica ingrijorarea profunda a…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, si-au reiterat angajamentul fata de toate eforturile indreptate spre normalizarea relatiilor dintre Armenia si Azerbaidjan, la intalnirea lor de joi cu premierul Armeniei,…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat joi presei la summitul de la Granada al Comunitatii Politice Europene ca ii va invita la Bruxelles, la sfarsitul lui octombrie, pe presedintele azer Ilham Aliev si pe premierul armean Nikol Pasinian, transmite Reuters. Michel a facut anuntul…

- Rusia a avut un schimb de opinii cu Statele Unite si Uniunea Europeana privind situatia din Nagorno-Karabah inaintea ofensivei ultrarapide a Azerbaidjanului in teritoriul respectiv.Anunțul a fost facut chiar de purtatoarea de cuvant a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova.Reuters mentioneaza…

- Peste 100.000 din cei aproximativ 120.000 de armeni care traiau in republica separatista autoproclamata Nagorno-Karabah și-au parasit casele și au ajuns in Armenia dupa victoria militara a Azerbaidjanului, a anunțat, un purtator de cuvant al premierului Nikol Pasinian, relateaza sambata AFP, citata…

- Apelul Armeniei la Consiliul de Securitate in legatura cu masurile antiteroriste locale, pe care Baku le-a desfașurat pe teritoriul sau suveran in deplina conformitate cu dreptul internațional, reprezinta o incalcare, a declarat ministrul de externe azer Jeyhun Bayramov. ”Prin urmare, apelul periodic…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat un apel la o ”incetare imediata a luptelor” in Nagorno-Karabah, unde Azerbaidjanul a lansat marti, 19 septembrie, o noua ofensiva , care s-a soldat deja cu 29 de morti, starnind ingrijorarea comunitatii internationale, relateaza miercuri Agerpres…