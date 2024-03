Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 a caștigat dramatic pe terenul Armeniei U21, scor 1-0, in etapa cu numarul 6 din preliminariile EURO 2025. „Tricolorii” pregatiți de Daniel Pancu (46 de ani) au depașit-o pe Elveția, liderul grupei, care va juca marți, de la 18:00. „Tricolorii” mici sunt pe locul 2 in grupa, cu 10 puncte…

- Romania U21 poate urca pe primul loc in grupa E a preliminariilor Euro 2025. Selecționata lui Daniel Pancu (46 de ani) o infrunta ACUM pe Armenia U21 in deplasare. Partida a inceput la 13:00, este liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe PRO Arena. „Tricolorii” mici sunt pe locul 2 in grupa, cu 10 puncte…

- Doua remize albe s-au inregistrat in grupa de calificare a naționalei de fotbal U21 la EURO 2025. Tricolorii și-au menținut locul 2 in clasament in urma acestor rezultate.Doua meciuri s-au disputat vineri seara in grupa de calificare a naționalei U21 a Romaniei pentru EURO 2025, scrie mediafax.ro.Ambele…

- Selectionta U21 a Romaniei va relua campania de calificare la EURO U21 din 2025, cu meciul retur impotriva Armeniei, ce se va disputa in deplasare, la 26 martie, pe Armavir Stadium, de la ora 13.00, conform news.ro. Romania U21 face parte din Grupa E, alaturi de Elvetia, Finlanda, Albania, Muntenegru…

- Echipa nationala de fotbal feminin a Romaniei a fost repartizata, alaturi de selectionatele Bulgariei, Kazahstanului si Armeniei, in Grupa C4 a preliminariilor Campionatului European din 2025 gazduit de Elvetia, informeaza site-ul oficial al FRF, potrivit Agerpres. Primele doua meciuri din grupa…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa vineri, la Mannheim, de reprezetantiva Austriei, scor 31-24 (15-14), in primul meci din grupa B a Campionatului European din Germania, la care tricolorii joaca dupa 28 de ani. Principalii marcatori ai partidei au fost Grigoras 6 goluri, Stanciuc…