- Armata rusa a omorat in timpul asediului de doua luni asupra Mariupolului de doua ori mai multi oameni decat nazistii in cei doi ani de ocupare a orasului-port, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a spus primarul localitatii, Vadim Boicenko, citat de agenția de știri ucraineana Ukrinform, transmite…

- Situația din orașul-port asediat Mariupol este „dificila”, iar potrivit unor estimari preliminare circa 22.000 de civili au fost omorați de forțele ruse, a declarat marți guvernatorul militar al regiunii Donețk, pentru CNN. Un prim bilanț al victimelor fusese anunțat in urma cu o zi de primarul orașului,…

- Armata ucraineana a anunțat luni ca se pregateste de ”o ultima batalie” pentru a controla orașul-port Mariupol, asediat de catre armata rusa de peste 40 de zile, ”din cauza ”epuizarii muniției”, relateaza AFP, citata de The Guardian.„Astazi va fi probabil ultima batalie, deoarece muniția se epuizeaza”,…

- Unitați militare pro-ruse au efectuat percheziții in orașul ucrainean asediat Mariupol. Primarul orașului, Vadym Boichenko, a declarat ca peste 100.000 de persoane trebuie inca evacuate de urgența, descriind situația din acest oraș drept o catastrofa umanitara. Rusia numește acțiunile sale din Ucraina…

- The Jerusalem Post incearca sa traga niște concluzii și invațaminte de etapa de pe urma razboiului din Ucraina, in contextul deciziei SUA de a se baza exclusiv pe sancțiuni și de a evita acțiunea militara pentru a-și proteja aliații. Cotidianul noteaza ca s-a confirmat ca ONU și al sau Consiliu de Securitate…

- Mariupol, orașul asediat de ruși inca din primele zile ale invaziei și bombardat de-atunci zi și noapte, a devenit astazi un oraș al ruinelor. Noi imagini arata amploarea dezastrului din orașul-port de la Marea Azov, complet incercuit de trupele rusești. Blocuri și case distruse de bombardamente, mașini…

- Este a 26-a zi de razboi in Ucraina și bombardamentele rusești continua. Patru oameni au murit in Kiev dupa ce proiectilele rusești au cazut intr-o zona rezidențiala și peste un centru comercial. Este alerta de securitate in Sumi, unde exploziile ar fi afectat o centrala chimica, de unde a avut loc…

- Personalul și pacienții celui mai mare spital din Mariupol, orasul-port de la Marea Azov asediat de trupele ruse de la 1 martie, au fost luați ostatici de catre trupele ruse, conform viceprimarului Serghei Orlov, citat de BBC . „Am primit informații ca armata rusa a capturat cel mai mare spital al…