Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, l-a acuzat duminica pe presedintele Vladimir Putin ca incearca sa "destabilizeze" Germania, in urma difuzarii de catre surse din Rusia a unei convorbiri confidentiale interceptate intre ofiteri germani cu privire la livrari de arme in Ucraina

- Politicienii din Germania, din cauza posibilitații ca Donald Trump sa revina la președinția Americii, au inceput o discuție informala despre perspectivele NATO fara Statele Unite ca lider, scrie The New York Times.Trump a afirmat in repetate randuri ca Statele Unite investesc prea mult efort și bani…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, spune intr-un interviu acordat cotidianului Der Tagesspiegel ca statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa se pregateasca in vederea unui razboi cu Rusia. El si-a exprimat ingrijorarea fata de o extindere a razboiului din Ucraina, relateaza News.ro.

- Aceasta informație a fost raportata mass-mediei germane de catre o sursa din cadrul unei agenții de informații europene. Liderul Federației Ruse, Vladimir Putin, ar putea ataca Europa in 2024 sau 2025. El va aștepta momentul in care Statele Unite se vor trezi ‘fara lider’ și nu vor putea sa-și ajute…