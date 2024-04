Geoană, despre situația din Orientul Mijlociu: „Riscul să se agraveze în ceva și mai semnificativ este real” Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, aflat la Torino a acordat un interviu publicației „La Stampa”. Acesta a fost intrebat cat de mare este riscul ca situația din Orientul Mijlociu sa scape de sub control. Mircea Geoana a spus ca riscul ca situația sa se agraveze este real. „Condamnam cu fermitate escaladarea iraniana cu atacuri masive asupra Israelului noaptea trecuta. Cerem moderație, pentru ca riscul ca situația sa se agraveze in ceva și mai semnificativ este real. Trebuie sa ne asiguram ca situația nu scapa de sub control. De aceea, respectam dreptul Israelului și al oricarei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

