- Scriitoarea Ludmila Ulitkaia, o critica a razboiului rusesc asupra Ucrainei care traieste in exil in Germania, a fost clasificata vineri de autoritatile ruse drept "agent al strainilor", un simbol al represiunii care ii afecteaza si pe artisti, relateaza AFP, citat de news.ro. Sute de persoane -…

- Pe parcursul celor doi ani de cand Rusia a invadat Ucraina, armata ucraineana a sfidat așteptarile privind capacitatea sa atat de a se apara eficient, cat și de a lansa contraatacuri pentru a alunga forțele ruse.

- Timp de ani de zile, pe masura ce intenția rușilor de a provoca Occidentul devenea tot mai clara, o intrebare cheie s-a pus: daca țara ca intreg sau liderul sau era de vina – de fapt, daca lumea avea o problema cu Rusia sau cu Putin. De cand a inceput invazia Ucrainei, in urma cu […] The post Gata…

- Autoritatile ruse l-au plasat vineri pe Oleg Orlov, un veteran aparator al drepturilor omului si laureat al Premiului Nobel pentru Pace cu ONG-ul Memorial, pe lista infama a "agentilor straini", relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.Potrivit Ministerul rus al Justitiei, Oleg Orlov "s-a opus…

- Rusia are doua motive sa vorbeasca precaut despre conflictul palestiniano-israelian. Dar profita de acest conflict. Primul este legat de invazia și razboiul din Ucraina. Al doilea este ca Rusia are relații excelente cu Israelul și i-a fost extrem de dificil sa condamne public atacurile IDF in Palestina.…

- Un tribunal din Rusia a condamnat luni o pensionara in varsta de 72 de ani la o pedeapsa de cinci ani si jumatate de inchisoare, fiind acuzata ca a distribuit doua mesaje considerate a fi ostile ofensivei ruse din Ucraina, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina se transforma intr-unul de uzura, dar un element ar putea duce la slabirea puternica a Rusiei. Tacticienii ucraineni considera ca Rusia are ”calcaiul lui Ahile” in zona industriei energetice, tocmai de aceea Ucraina planifica atacuri masive.Acest "punct slab", sau…

- Franta urmeaza sa livreze Ucrainei alte 40 de rachete cu raza lunga de actiune de tip SCALP si ”sute de bombe”, anunta presedintele francez Emmanuel Macron, care urmeaza sa efectueze o vizita la Kiev ”in februarie”.Franta este ”pe cale sa finalizeze un acord” de securitate cu Ucraina - de tipul celui…