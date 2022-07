Deși au tot fost accidente, in Comunitatea Valenciana din Spania are, inca, loc un festival numit „Bous al carrer”. Acesta este un festival celebru in zona și, desigur, e pliat pe cursa tradiționala cu tauri. Din pacate, ceea ce trebuia sa fie o petrecere s-a transformat in tragedie. In 24 de ore, in orașe diferite, au fost ucise de taurii furioși trei persoane. Ultima victima, un barbat de 56 de ani din Albacete, a murit in secția de terapie intensiva a spitalului Fe de Valencia, unde a ajuns in stare critica dupa ce a fost lovit de un taur in Picassent. Un alt barbat a fost lovit și calcat in…