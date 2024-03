Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au fost ranite dupa ce un vas de croaziera bulgar a intrat vineri noapte in zidul de beton al unei ecluze de pe Dunare, in Aschach an der Donau (districtul Eferding), in nordul Austriei. Nava bulgara transporta 142 de pasageri, in principal germani, și calatorea din Passau (Germania)…

- In total 45 de persoane, aproape toti pasagerii unui autobuz, au murit joi in Africa de Sud, intr-un accident rutier grav, dupa ce vehiculul a cazut de pe un pod, de la aproximativ 50 de metri inaltime, si s-a zdrobit pe fundul unei rape, relateaza AFP. ”Accidentul, implicand un autobuz de transport…

- Cel putin 5 persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite in urma unui accident de autobuz produs miercuri pe autostrada A9 in apropiere de Leipzig (estul Germaniei), conform politiei germane, transmit DPA si Reuters. Presa locala a anuntat ca 5 persoane au murit dupa ce un autobuz al companiei…

- Fostul prim-ministru al Romaniei susține ca așteptarile vis-a-vis de Congresul PPE sunt unele mari. Oficialul susține ca țara noastra are nevoie de sprijinul tutoror partidelor politice care fac parte din PPE pentru a-și atinge obiectivele. ”Așteptarile sunt mari pentru ca noi avem nevoie de sprijinul…

- Pe fondul eforturilor guvernului bulgar din acest an de a obține o data pentru aderarea la Schengen și cu granițele terestre ale țarii, businessul bulgaresc, in persoana președintelui Asociației Capitalului Industrial din Bulgaria, Vasil Velev, a cerut boicotarea bunurilor și serviciilor austriece,…