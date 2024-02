Medic ortoped prins de DIICOT când ridica 20 de kg de canabis Un medic ortoped din Arad a fost prins in flagrant cand primea 20 kilograme de canabis, pentru care urma sa scoata din buzunar aproximativ 2.000 de euro. Procurorii DIICOT din Timisoara au organizat in cursul acestei zile operatiunea de prindere in flagrant a medicului care este ortoped la Spitalul Judetean Arad. Medicul a fost vazut in timp ce prelua cele 20 de kg de canabis de la doua persoane. Pentru aceasta cantitate de substanța, barbatul urma sa plateasca aproximativ 2.000 de euro. Potrivit procurorilor, drogurile erau aduse din Spania, tranzacția avand loc in cartierul Micalaca din Arad.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un medic ortoped din Arad a fost prins in flagrant, in timp ce primea 20 de kilograme de cannabis pentru care urma sa plateasca 2.000 de euro. El a fost retiut 24 de ore pentru trafic de droguri, relateza News.ro.Potrivit unor surse judiciare, procurorii DIICOT din Timisoara au organizat operatiunea…

- Un medic ortoped din Arad a fost prins in flagrant, in timp ce primea 20 de kilograme de canabis pentru care urma sa plateasca 2.000 de euro. El a fost retiut 24 de ore pentru trafic de droguri. Potrivit News.ro, procurorii DIICOT din Timisoara au organizat operatiunea de prindere in flagrant a medicului…

- Potrivit unor surse judiciare, procurorii DIICOT din Timisoara au organizat operatiunea de prindere in flagrant a medicului care este ortoped la Spitalul Judetean Arad, relateaza News.ro.Medicul a preluat drogurile de la doua persoane care le-au adus din Timisoara și urm sa plateasca suma de 2.000 de…

- Medicul specialist ortoped din Arad a fost prins in flagrant, in timp ce primea 20 de kilograme de canabis, fiind reținut pentru 24 de ore. Pentru aceasta cantitate, medicul urma sa plateasca 2.000 de euro, potrivit News.ro.Potrivit unor surse judiciare, procurorii DIICOT din Timisoara au organizat…

- Un medic ortoped aradean a fost prins cu 20 de kilograme de cannabis intr-o benzinarie din Micalaca de catre politistii de la BCCO Timișoara. Operațiunea... The post Medic ortoped aradean, prins in flagrant cand primea 20 kg de droguri la o benzinarie din Micalaca appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a fost prins avand asupra sa 35 de grame de canabis, informeaza IPJ Constanța. Un barbat a fost depistat vineri de jandarmii constanțeni avand asupra sa 35 de grame de canabis, droguri pe care ar fi intenționat sa le vanda. Procurorii…

- Un barbat caruia i s-au gasit acasa, in urma unei perchezitii, 1,4 kilograme de canabis, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Judecatorii Curtii de Apel Iasi au admis vineri o contestatie formulata de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iasi si au dispus arestarea preventiva a unui barbat…