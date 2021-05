Stiri pe aceeasi tema

- In seara de joi, in jurul orei 22:10, pompierii negreșteni au intervenit pentru lichidarea unui incendiu, izbucnit in urma producerii unui accident rutier, la un autoturism, in localitatea Gherța Mica. La fața locului s-au deplasat un ofițer și 11 subofițeri cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma…

- Tragediile se țin lanț in țara noastra, motiv pentru care, in fiecare zi sunt anunțate noi decese survenite din cele mai bizare accidente. Un caz de acest gen este cel al unui barbat din Galați, inecat cu un mic. Din pacate, medicii sosiți la fața locului nu au reușit sa-l salveze. Cum a avut loc […]…

- Un puternic incendiu a izbucnit joi noapte la o casa de locuit din satul Mihoveni, comuna Șcheia. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, flacarile s-au extins și la o șura. ”Din nefericire, in interiorul locuintei a fost identificata o persoana carbonizata. Un barbat, de aproximativ…

- Un accident rutier mortal s-a petrecut in aceasta dimineața intre comunele Tutova și Priponești, la ieșirea din județul Vaslui. Patru persoane au decedat in urma coliziunii dintre o Mazda, care venea dinspre Barlad, și un TIR oprit, cu pana, semnalizat corespunzator. Echipajele sosite la fața locului…

- Un barbat de 47 de ani care avea permisul de conducere suspendat a decedat, in noaptea de luni spre marti, dupa ce s-a rasturnat cu masina in timp ce fugea de o patrula de Politie care incercase sa il opreasca pentru verificari, informeaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie…

- Un grav accident rutier s-a petrecut astazi dimineața, in jurul orei 09:00, in Vișeu de Sus. Conform informațiilor primite, a fost vorba despre un impact violent. Se pare ca un barbat in varsta de 66 de ani, a pierdut controlul volanului, izbindu-se din plin de un stalp de electricitate. Ajunși la fața…

Tragedie intr-o localitate din Mureș