Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani a murit impuscat in timpul unei partide de vanatoare. Unui alt barbat cu care se afla la vanat i s-a descarcat accidental arma si l-a impuscat pe camaradul sau in zona pieptului.

- FOTO Tragedie la Botoșani: Un barbat a murit intr-un accident cumplit, la Flamanzi O persoana a murit, iar alte doua au ajuns la spital in urma unor accidente rutiere produse, noaptea trecuta, intre localitațile Flamanzi și Prajeni. Cel mai grav eveniment s-a produs intre localitațile Flamanzi și Prajeni,…

- Urmau sa devina parinti si erau fericiti, dar toata bucuria lor s-a sfarsit intr-o clipa, in aer, intr-un zbor Ryanair din Torino. Giuseppe Stilo și soția sa, Federica Marrella, erau așezați la poluri opuse ale avionului, Giuseppe in fața și Federica in spate, din cauza alocarii aleatoare a locurilor…

- Accident mortal, ieri-seara, pe raza localitatii Ciula Mare, din judetul Hunedoara, dupa ce un sofer a pierdut controlul masinii, care s-a rasturnat si a lovit un cap de pod. Miercuri, in jurul orei 20.20, Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata despre incidentul rutier. In accident a fost implicat un…

- Tragedie de proporții in Iași! Un barbat a murit pe loc, dupa ce a fost lovit de o mașina. Victima se afla pe trecerea de pietoni in momentul in care s-a produs tragedia. Șoferița a trait un șoc, cand a l-a lovit cu mașina pe barbat. Iata cum s-a intamplat totul.