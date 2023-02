Topul Forbes al celor mai bine plătiți artiști ai momentului. Surpriza din fruntea clasamentului Celebra revista americana a alcatuit topul celor mai bine platiți artișit din lume de anul trecut, iar in fruntea listei se afla o surpriza. In fruntea acestei liste, o surpriza: grupul Genesis, cu suma de 230 de milioane de dolari. O avere obtinuta datorita vanzarii catalogului lor catre Concord Music Group in septembrie anul trecut. Locul doi este ocupat de Sting, cu 210 milioane de dolari. O suma obtinuta datorita vanzarii, de asemenea, a catalogului muzical al formatiei The Police si a discografiei personale catre Universal. Locul trei pe podium este ocupat de actorul si regizorul american… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

