Toți cei 13 milioane de locuitori din Ho Chi Minh, Vietnam vor fi testați pentru Covid-19. Un focar de coronavirus a fost depistat intr-un grup al unei misiuni religioase. Conform BBC, in focarul din orașul Ho Chi Minh au fost depistate 125 de cazuri de imbolnaviri cu Covid – 19. Daca vor fi facute 100.000 de teste pe zi, campania de testare in masa va dura patru luni. Din cauza acestui focar, Vietnam va impune noi masuri de distanțare sociala pentru o perioada de 15 zile. Regulile intra in vigoare din data de 31 mai. De asemenea, magazinele și restaurantele sunt inchise, iar activitațile religioase…