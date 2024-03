Stiri pe aceeasi tema

- Consecințele tragediei din Gaza, in evoluție geometrica, se fac acum simțite pe plan internațional și in domenii dintre cele mai diverse, simbolice tocmai pentru ca proclamau ca au fost, sunt și vor fi in permanența departe de politica.

- La inceputul acestui an, Flavia Mihașan anunța ca povestea de dragoste dintre ea și tatal copiilor ei s-a terminat. Fosta asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” a gasit puterea de a merge mai departe și s-a concentrat mai mult pe cariera sa.In luna ianuarie a acestui an, Flavia Mihașan anunța ca…

- Actorul roman Sebastian Stan a castigat trofeul Ursul de Argint pentru cea mai buna interpretare in rol principal, pentru prestația sa din productia „A Different Man” (SUA), in regia lui Aaron Schimberg.

- 6 premii Tony, 2 Olivier, un Grammy și cu peste 11.000 de reprezentații in 36 de țari, Chicago, unul dintre cele mai longevive musicaluri de pe Broadway ajunge la București pe 6 și 7 aprilie 2024

- Trofeul Festivalului Sanremo, ajuns la editia 74, a fost castigat de Angelina Mango cu melodia „La Noia”. Melodia va reprezenta și Italia la Eurovision. Pe locul doi s-a clasat Geolier, urmat de Annalisa. De-a lungul timpului, Festivalul a fost o rampa de lansare pentru cantareti din Italia: Andrea…

- In urma apelurilor de boicotare de cand s-a confirmat ca Israelul va participa la ediția din acest an a Eurovision, tot mai multe țari cer excluderea Israelului, din cauza presupuselor crime de razboi din Gaza, transmite Euronews. Artiști finlandezi și islandezi, precum și protestatari din Norvegia,…

- Canotoarea Simona Radis, campioana mondiala si europeana in 2023, a fost desemnata cel mai bun sportiv al CSA Steaua pentru al patrulea an consecutiv, in cadrul unei gale organizate la Cercul Militar National din Capitala. Aflata in prezent in cantonament in Italia cu lotul olimpic de canotaj al Romaniei,…