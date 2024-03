Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Daniel Stefanescu, fondatorul Gersim Impex, a fost plasat sub control judiciar in dosarul de inselaciune in domeniul imobiliar care vizeaza complexurile de locuinte White Tower si City Gate din Ploiesti, decizia instantei nefiind definitiva

- Compania NTT Data, un nume solid de pe piața IT-ului din Romania, ar urma sa renunțe la o serie de angajați. Conform unor surse din piața, citate de dorusupeala.ro, ar fi in pericol de a-și pierde locurile de munca angajații din departamentul EMBEDDED (denumit intern ETEC) din cadrul companiei NTT…

- Compania NTT Data, un nume solid de pe piața IT-ului din Romania, pare a avea probleme și ar urma sa renunțe la o serie de angajați valoroși, deci posibil cu salarii foarte mari. Conform unor surse din piața, citate de dorusupeala.ro, ar fi in pericol de a-și pierde locurile de munca angajații din…

- In contextul economic și social actual al Romaniei, piața muncii parcurge transformari rapide, pentru a se adapta la noile cerințe globale și tehnologice. Ofertele pentru joburi bine platite nu au fost niciodata mai diverse – de la locuri de munca pentru șoferi categoria D și pana la specialiști in…

- Piața de creditare revine in forța și la Timișoara, dupa o perioada extrem de grea marcata de incertitudini și costuri de finanțare ridicate. Tot mai mulți romani cauta acum sa ia un imprumut și sunt din ce in ce mai interesați sa colaboreze cu un broker de credite pentru a obține cele mai avantajoase…

- Consiliul Judetean Constanta a incheiat acorduri cadru pe doua loturi, cu o durata de 20 luni, pentru achizitia de "servicii de cadastru si inscriere in cartea funciara actualizare a imobilelor drumuri judetene si a constructiilor aferente acestora, aflate in domeniul public al judetului Constanta"…

- Piața muncii este in continua schimbare, iar o profesie anume a inceput sa fie tot mai cautata și tot mai bine platita in ultimii ani. Deși mulți s-ar aștepta ca domeniul IT sa fie, ca de obicei, profesia viitorului, nu este chiar așa. Domeniul energiei a crescut enorm in ultima perioada, iar viitorul…

- Anunț inchidere proiect ”Consolidarea pe piața a poziției IMM-urilor in domeniul industriei auto și componente prin inființarea unui incubator de afaceri in mun. Alba Iulia” Comunicat de presa Proiectul “Consolidarea pe piața a poziției IMM-urilor in domeniul industriei auto si componente prin inființarea…