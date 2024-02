Fostul procuror Adrian Brișcan, premiat de Kovesi, a încetat din viață la doar 52 de ani Un fost procuror roman, Adrian Brișcan, cunoscut pentru meritele sale remarcabile in soluționarea unui numar semnificativ de cauze, a incetat din viața la varsta de 52 de ani. Evenimentul tragic a avut loc in dimineața zilei de duminica, la domiciliul sau din Oradea, cand acesta a acuzat probleme de sanatate și a fost gasit inconștient de catre familie. Desi echipa medicala de urgența, inclusiv Ambulanța Bihor și SMURD Bihor, a intervenit rapid, starea de sanatate a lui Brișcan s-a inrautațit considerabil, iar toate eforturile pentru resuscitare au fost in zadar. Adrian Brișcan a intrat in sistemul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

