Fraudă imensă cu polițe RCA produsă unor instituții de stat de un broker de elită Unul dintre cei mai puternici brokeri de asigurari din Romania a fost reținut de polițiști pentru o presupusa frauda de proporții cu polițe RCA produsa unor instituții de stat și de pe urma careia si-ar fi tras o suma de aproape 1 milion de lei. Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Sectorul 1 au emis o ordonanța de reținere pe numele brokerului pentru doua capete de acuzare – frauda informatica și uz de fals, acesta aflandu-se in arestul poliției inca de joi seara. Poliția a intrat pe fir, dupa ce in urma cu cateva luni, o firma de asigurari de top din Romania a sesizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

