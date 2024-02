Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov a informat vineri ca achizitia de politie RCA pentru autospecialele de interventie a fost facuta prin SEAP, iar brokerul de asigurari a emis politele conform ofertei declarate castigatoare. „ISUBIF incheie anual un acord-cadru pentru achizitia…

- Un broker de asigurari a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru frauda informatica in forma continuata si uz de fals in forma continuata, dupa ce ar fi falsificat 109 polite RCA, folosite de autospeciale de interventie ale Inspectoratului General pentru…

- Unul dintre cei mai puternici brokeri de asigurari din Romania a fost reținut de polițiști pentru o presupusa frauda de proporții cu polițe RCA produsa unor instituții de stat și de pe urma careia si-ar fi tras o suma de aproape 1 milion de lei. Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 35 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul…

