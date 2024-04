Stiri pe aceeasi tema

- In cursa impotriva Tesla, producatorul auto chinez BYD iși dezvolta strategii peste hotare, inregistrand un succes imediat in vanzari, adesea la doar un an de la intrarea pe piața. Avand in vedere tensiunile politice in ceea ce privește exporturile chinezești de vehicule electrice catre SUA, compania…

- Industria auto se pregatește de ani buni pentru un viitor electric, unul mai puțin poluant. Doar ca drumul spre acolo nu e lipsit de denivelari. Mai mult, diverse știri din domeniu alimenteaza temerile legate de posibilitatea ca un parc auto global complet electric sa se dovedeasca a fi doar un vis…

- Producatorii de automobile europeni si furnizorii lor au un an dificil, in timp ce se intrec pentru a reduce costurile modelelor electrice pentru a-i contracara rivalii chinezi, care aduc vehicule mai ieftine in Europa, transmite Reuters. O mare intrebare este in ce masura mai pot producatorii de…

- Industria mașinilor cu zero emisii nu trece prin cea mai buna perioada. Pe de-o parte avem situația incerta a ajutoarelor de la stat, pentru achiziția de mașini electrice, rețeaua de incarcare subdimensionata, iar de cealalta parte influxul de mașini electrice produse in China, a caror calitate este…

- Producatorii de automobile electrice chinezi vor avea un succes semnificativ in afara Chinei, crede Elon Musk, fondatorul Tesla, scrie CNBC, conform Bursa.ro.Companiile de masini din China sunt cele mai competitive companii de masini din lume. Prin urmare, cred ca vor avea un succes semnificativ in…

- Recentele explozii arctice din Statele Unite au creat dificultați pentru posesorii de vehicule electrice (VE). In statele precum Illinois, Michigan și Texas, s-au inregistrat probleme precum consum rapid al bateriilor, incarcari lente, cozi lungi și chiar remorcare a mașinilor EV fara energie. Studiul…

- Tesla și-a revizuit in jos estimarile privind autonomia mașinilor sale electrice in condițiile in care autoritațile de reglementare din Statele Unite au pregatit noi reguli care sa asigure ca producatorii auto prezinta corect performanța autoturismelor in condiții de șofat reale, relateaza Reuters.