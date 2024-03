Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au dezvoltat o baterie litiu-ion rezistenta la frig, care poate funcționa la temperaturi de pana la minus 80 de grade. Aceasta noua tehnologie ar putea elimina o bariera semnificativa in calea adoptarii pe scara larga a vehiculelor electrice și ar putea aduce beneficii pentru stocarea energiei.…

- Producatorii de automobile europeni si furnizorii lor au un an dificil, in timp ce se intrec pentru a reduce costurile modelelor electrice pentru a-i contracara rivalii chinezi, care aduc vehicule mai ieftine in Europa, transmite Reuters. O mare intrebare este in ce masura mai pot producatorii de…

- Sunt pe ultima suta de metri lucrarile de amenajare a platformei pentru stațiile de incarcare rapida a autobuzelor electrice din Bulevardul Petrochimiștilor, zona Coremi! Conform primarului Cristian Gentea, aici se vor incarca intre 20 și 60 de minute, in funcție de timpii petrecuți in traseu, autobuzele…

- Recentele explozii arctice din Statele Unite au creat dificultați pentru posesorii de vehicule electrice (VE). In statele precum Illinois, Michigan și Texas, s-au inregistrat probleme precum consum rapid al bateriilor, incarcari lente, cozi lungi și chiar remorcare a mașinilor EV fara energie. Studiul…

- Peste 42.000 de masini electrice au fost inmatriculate, pana in prezent, in Romania, din care circa 16.800 doar in 2023, cu 35% mai multe fata de 2022, arata o analiza de specialitate, publicata joi, conform Agerpres.

- Industria auto se pregatește de ani buni pentru un viitor electric, unul mai puțin poluant. Doar ca drumul spre acolo nu e lipsit de denivelari. Mai mult, diverse știri din domeniu alimenteaza temerile legate de posibilitatea ca un parc auto global complet electric sa se dovedeasca a fi doar un vis…

- Șoferii clujeni se plang ca o parte din stațiile de incarcare pentru mașinile electrice amplasate in oraș nu funcționeaza. „Sunt doar de design” spun aceștia. Șoferii de mașini electrice spun ca odata cu introducerea plații pentru incarcarea acestora la stațiile amplasate de Primaria Cluj au pretenția…

- „Astazi s-au semnat multe contracte, in general cu industria din Romania, cu exceptia contractului semnat de ARF cu Pesa. Asta inseamna ca cele aproape 3 miliarde de lei, pentru ca vorbim de aproximativ 3 miliarde de lei contracte semnate astazi. Vor intra in marea lor majoritate in economia noastra,…