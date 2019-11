Stiri pe aceeasi tema

- Ședința CEX a PSD a inceput ”sa produca” și primele demisii! Gabriel Zetea, Marian Oprișan și Roxana Manzatu, toți vicepreședinți ai partidului, au anunțat ca demisioneaza din aceste poziții. Cei 3 sunt și șefii organizaților din Maramureș, Vrancea și Brașov, acolo unde au pierdut alegerile prezidențiale…

- Este fierbere mare la CEX-ul PSD. Tot mai multe informații venite din interiorul partidului arara ca Viorica Dancila s-ar fi razgandit și nu iși va anunța demisia, așa cum Marcel Ciolacu a lasat sa se ințeleaga, luni, dupa discuția avuta cu Dancila și pe care o caracterizase drept “liniștita și constructiva.”…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste marti pentru o analiza a rezultatelor inregistrate la prezidentiale. Intalnirea vine dupa ce candidatul PSD, Viorica Dancila, a pierdut alegerile in fata candidatului PNL, actualul presedinte, Klaus Iohannis, transmite Agerpres. De…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a votat, duminica dimineața, in Capitala. ”Am votat pentru o Romanie care sa mearga inainte, nu inapoi spre vremuri in care nu aveam drepturi, nu aveam libertați, pentru ca toata puterea era in mainile unui singur om. Am votat pentru un mandat…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa luni searala Palatul Cotroceni. Șeful statului a criticat modul in care a fost condusa ancheta de la Caracal, drept urmare a cerut demisia imediata a procurorului șef al DIICOT, Felix Banila. Președintele Iohannis s-a referit și la evenimentele…

- Ilan Laufer a demisionat din functia de consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila deoarece nu a fost invitat, in aceasta calitate, sa insoteasca premierul la vizita in Statele Unite. Laufer a scris pe Facebook ca seful Executivului nu s-a intalnit cu el, in calitate de presedinte al PSD…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter a avut loc in noaptea de joi spre vineri, in județul Vrancea. Seismul a fost inregistrat la ora 2.11 minute și a avut loc la o adancime de 129 de kilometri. Cutremurul s-a resimțit și in București. Potrivit Institutului National de Cercetare…

- A fost tensiune maxima in Dobrosloveni in timpul reconstiturii traseului pe care Gheorghe Dinca l-a facut dupa rapirea Alexandrei Macesanu. Localnicii au iesit pe strazi si au incercat sa ajunga la criminal. Luptatorii de la trupele speciale ale IPJ Olt au fost nevoiți sa intervina pentru a-i calma…