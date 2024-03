Tehnologia -singurul punct luminos în economia globală Sectorul tehnologic din Asia-Pacific a crescut pe fondul boom-ului semiconductorilor, chiar și in condițiile in care alte industrii se confrunta cu dificultați pe fondul incertitudinii macroeconomice globale, potrivit bancii de investiții JPMorgan. Sectorul tehnologic a prosperat in timpul pandemiei Covid-19, deoarece companiile și-au accelerat eforturile de digitalizare. Dar a suferit ulterior o incetinire: inflația ridicata […] The post Tehnologia -singurul punct luminos in economia globala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

