Sectorul IT din Romania a inregistrat la finalul anului 2023 un numar de 147.200 de angajați, marcand o creștere de 5,1% comparativ cu anul anterior. Aceasta creștere, deși pozitiva, semnaleaza o incetinire fața de ritmurile anterioare, care depașeau 10% anual, ajungand la un apogeu de 15% in pandemie. Datele sunt furnizate in cadrul proiectului Romanian Economic Monitor. Salarii in IT vs. media naționala La bani, sectorul IT se menține in frunte, cu un salariu mediu net de 11.268 de lei la sfarșitul anului. Media naționala abia depașește 5.000 de lei. Aceasta discrepanța subliniaza statutul de…