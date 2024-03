Erika Isac lanseaza o noua piesa manifest in aceeasi nota cu viralul Macarena – Femei in Parlament. Piesa, care a fost primita cu entuziasm de catre fanii acesteia iși propune sa aduca in atenție o tema importanta și actuala: implicarea și rolul femeilor in politica. In piesa ”Femei in Parlament”, Erika Isac face trimitere la codul civil vechi in care femeia nu avea drepturi asemenea barbaților și spune ca generația ei este ”cu siguranța mai ok decat a parinților ei”, dar misoginismul este o ”trauma naționala care sta” la baza societații. ”Pentru ca in constiinta colectiva femeia inca este cumva.…