Fenomenul Macarena ajunge în Parlamentul European. Femeile nu vor flori, ele vor drepturi Melodia Macarena a cantareței Erika Isac, care vorbește despre abuzurile asupra femeilor a starnit un val de reacții și comentarii, reușind sa imparta internetul in doua tabere. Mai nou, piesa a ajuns și in Parlamentul European prin vocea europarlamentarului Nicu Ștefanuța. Nicu Ștefanuța trage un semnal de alarma asupra abuzurilor prin care mii de femei sunt nevoite sa treaca zilnic. Europalementarul atrage atenția și susține ca ”de 1-8 martie se trezește același Mirel sa dea femeilor lalele, pentru ca abuzatorul știe cel mai bine sa-și ceara scuze”. Nicu Ștefanuța: De 1-8 martie se trezește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

