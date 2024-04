Stiri pe aceeasi tema

- In 2023, mai bine de 195,7 milioane de persoane din UE cu varste intre 20 și 64 de ani aveau serviciu, procentul fiind de peste 75%, cel mai mare de cand se fac masuratori Eurostat, arata B1Tv. A fost al treilea an consecutiv de creștere dupa scaderea la 72% din 2020, cauzata de pandemia de coronavirus.…

- Romania se situeaza in fruntea producției de nuci din Europa, conform datelor Eurostat, depașind țari precum Grecia, Franța și Spania. De asemenea, trei companii se numara printre principalii exportatori de nuci din Romania.

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 228 locuri de munca vacante in: Spania – 15 locuri de munca: șofer autocamion; Belgia – 14 locur de munca:muncitor necalificat in agricultura, tehnician rețele de comunicații, macaragiu, electrician tensiune medie,…

- Comisia Europeana (CE)a deschis o ancheta cu privire la producatori chinezi de eoliene - care au dezvoltat parcuri in Spania, Grecia, Franta, Romania si Bulgaria - suspectati de faptul ca au primit subventii care falsifica concurenta pe piata europeana, anunta marti comisarul european insarcinat cu…

- In ciuda veștilor bune, date de Guvern ca menține prețurile plafonate la gaze și energie, potrivit datelor Eurostat pe 2023, Romania este in top 3 cu cele mai mari tarife la gaze și electricitate. In schimb, țari precum Spania sau Danemarca au gasit soluții pentru a scadea tarifele. Pentru consumatorii…

- Romania se poate „lauda” cu un aparat bugetar impresionant. Suntem pe locul 4 in Europa din acest punct de vedere. Tara noastra este depasita doar de trei țari considerate „paradis fiscal”: Cipru, Malta și Irlanda. Romania, cheltuieli uriase cu bugetarii Franța, cu o cultura sindicala istorica, sau…

- Salariul minim lunar in Grecia va fi majorat cu 50 de euro, sau 6,4%, pana la 830 de euro, a anuntat vineri Guvernul conservator de la Atena, acesta fiind a patra majorare din ultimii cinci ani, transmite Reuters. De aceasta majorare, care va intra in vigoare de la 1 aprilie, vor beneficia sute de mii…

- Cele mai importante scumpiri au fost in Portugalia, cu 69%, in Grecia si Spania, in jur de 65% de procente. Este vorba de mari producatori europeni, in frunte cu Spania, care acopera 40% din producția mondiala. De altfel, potrivit experților, evoluția prețului are legatura directa cu seceta din Spania,…