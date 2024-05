CSAT ar putea fi obligat sa impuna zona de protectie pentru obiective militare

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii PSD Alfred Simonis si Mihai Weber au depus la Senat proiectul de lege privind instituirea unor masuri speciale pentru protectia obiectivelor militare. Propunerea legislativa are scopul de a introduce un mecanism de protectie a obiectivelor militare care deservesc activitatilor pentru securitatea…

- Un proiect depus la Parlament propune ca partidele politice sa beneficieze integral de subventia anuala de la bugetul de stat numai daca cel putin 30% dintre alesii locali, respectiv parlamentari ale acestora, sunt femei, in caz contrar aceasta subventie urmand sa fie diminuata. Propunerea legislativa…

- Mulți dintre parlamentari, aflați in campanie electorala pentru alegerile locale, prefera sa mearga in teritoriu in detrimentul participarii la ședințe. Parlamentarii romani primesc remunerații semnificative, de pana la 15.000 de lei lunar, pentru a-și indeplini atribuțiile legislative. Totuși, o parte…

- Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a trimis luni, 4 martie, Congresului un proiect de lege menit sa reglementeze drepturile de munca ale lucratorilor aplicațiilor de ride-hailing din țara, printre care se numara și necesitatea plații unui salariu minim, informeaza Reuters.Propunerea, care…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat, luni, proiectul de lege care permite devansarea datei alegerilor presedintelui Romaniei."Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc cu cel mult trei luni anterioare lunii in care ajunge la termen mandatul de presedinte. Cu cel putin 75 de zile inaintea…

- Securitatea impotriva incendiilor este o prioritate absoluta in orice tip de cladire. Unul dintre cele mai eficiente dispozitive de protecție impotriva incendiilor il reprezinta trape dele de fum. Acesta trape de fum rolul de a evacua rapid fumul și gazele fierbinți in caz de incendiu, protejand astfel…

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, a afirmat, luni, ca PNL a depus la Senat un proiect de lege care propune aplicarea Contribuției de Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) la pensiile care depașesc pragul de 4.000 de lei, masura pe care PSD nu o susține. „Denota o doza destul de mare de neseriozitate…