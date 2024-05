Întrebarea de 9 trilioane de dolari: cine plătește tranziția ecologică? Factura va fi imensa. Finanțarea combaterii schimbarilor climatice la nivel mondial va trebui sa creasca la 9 trilioane de dolari pe an pana in 2030, fața de puțin sub 1,3 trilioane in 2021-2022. Europa va trebui sa investeasca 800 de miliarde de euro in infrastructura sa energetica pentru a indeplini obiectivele climatice pentru 2030 și […] The post Intrebarea de 9 trilioane de dolari: cine platește tranziția ecologica? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

