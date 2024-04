Pe ce se duc banii României. Aparatul bugetar, pe locul 4 în Europa. Câţi angajaţi lucrează la stat Romania se poate „lauda” cu un aparat bugetar impresionant. Suntem pe locul 4 in Europa din acest punct de vedere. Tara noastra este depasita doar de trei țari considerate „paradis fiscal”: Cipru, Malta și Irlanda. Romania, cheltuieli uriase cu bugetarii Franța, cu o cultura sindicala istorica, sau Grecia, care a trebuit salvata economic in 2010 […] The post Pe ce se duc banii Romaniei. Aparatul bugetar, pe locul 4 in Europa. Cati angajati lucreaza la stat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

