Binecuvîntate fie aceste zile de Sărbători Pascale! Parca niciodata n-au fost atit de adinci și de incarcate de magia Invierii Domnului și de confuzia din lume. Minunate aceste zile fara politica și fara bilciul flecarelilor din televiziuni. Retragerea majoritații politicienilor in viata de familie a lasat spațiul public mai respirabil și Sarbatoarea Pastilor mai curata și plina de ințelesuri. Cei care s-au impins in fața spre a fi vazuti și-au sporit ridicolul. Au fost zile de reinviere a naturii mai prețioase decit cele de lupta și de harța. Au fost zile de compasiune pentru cei incercați de dureri și pentru cei tiriți in razboi. Am invațat sa… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

