Stiri pe aceeasi tema

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei au luat cu asalt scena Te cunosc de undeva! sezonul 20 in a doua ediția din 24 februarie 2024. Concurenții au pus in scena celebrul videoclip al piesei „Candy Man” al Christinei Aguilera.

- Jo și Liviu Teodorescu au pus in scena un moment bollywoodian de excepție la Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 24 februarie 2024. Concurenții au fost o explozie de energie, iar juriul și publicul i-au privit fascinați.

- Connect-R și Shift s-au transformat in Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, in a doua gala Te cunosc de undeva sezonul 20 din 24 februarie 2024. Concurenții au inceput ediția cu multa energie, iar momentul lor a starnit controverse.

- Dupa ce saptamana trecuta, in cadrul premierei transforming show-ului de la Antena 1, ruleta deopotriva a rasfatat-o pe Jo si l-a chinuit pe Liviu cu o super transformare in Rihanna, de data aceasta a decis sa fie echidistanta si sa le faca viata imposibi

- Prima ediție a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de undeva! a ajuns la final, iar Alina Pușcaș și Pepe au anunțat caștigatorii. Iata cine a obținut cel mai mare punctaj in show-ul din aceasta seara.

- Show-ul transformarilor totale si totodata unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, Te cunosc de undeva!, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, sambata aceasta, de la 20:00.

- Continue reading Și-a lasat job-ul pentru a merge la Australian Open! Sacrificiul suprem facut de Andreea Balan pentru Victor Cornea: Nu participa la filmarile „Te cunosc de undeva” at Info real.

- Ei sunt concurentii sezonului 20 Te cunosc de undeva. Cand incepe emisiunea la Antena 1 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Sezonul cu numarul 20 incepe sambata, 17 februarie, ora 20:00. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți…