- Ediția din aceasta seara a adus transformari spectaculoase la Te cunosc de undeva. Cinci echipe s-au duelat pentru un loc in Marea Finala. Jo și Liviu Teodorescu s-au calificat primii, iar lor li s-au mai alaturat și alte trei echipe.

- Cinci echipe s-au duelat pe piesa „Sempre Sempre”, transformați in Albano și Romina Power, in semifinala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 18 mai 2024. Echipa aflata pe primul loc a obținut „biletul” spre finala.

- In episodul cu numarul 13 din aceasta seara, difuzat pe data de 11 mai 2024, Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au transformat in Britney Spears și au cantat piesa „Oops!...I Did It Again”. Jurații au avut numai cuvinte de lauda la adresa celor doi concurenți. ț

- Au fost anunțați caștigatorii ediției cu numarul 11 la Te cunosc de undeva. Pe scena au fost mulți concurenți talentați, transformari incredibile și momente de excepție, dar punctajul a fost decisiv! Iata ce echipa a caștigat ediția din aceasta seara!

- Zarug și Eliza au impresionat cu momentul lor spectaculos din a patra gala Te cunosc de undeva! sezoul 20 din 9 martie 2024. Concurenții au dat tot ce au avut mai bun, iar unul dintre jurați le-a acordat mult ravnitul bonus de 100 de puncte.

- Moment unic in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva sezonul 20. Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Pippo Franco și au cantat piesa „Chi chi chi, co co co”, o piesa pentru copii.

- Eliza si Zarug formeaza una dintre cele opt echipe participante in transforming show-ul Te cunosc de Undeva! sezonul 20. In ediția din aceasta seara, cei doi s-au transformat in Ozzy Osbourne și au cantat piesa „Dreamer”.

- Zarug și Eliza Natanticu au adus un moment romanesc pe scena de la Te cunosc de undeva! Cei doi s-au transformat in Mioara Velicu, un personaj care nu a fost deloc ușor de interpretat. Cum au comentat jurații momentul lor.