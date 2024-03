Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul drogat care si-a ucis mama a fost arestat. Moartea femeii din Drobeta Turnu Severin ar fi fost una extrem de violenta, asta spun politistii. Dupa ce a fost retinut de procurori, barbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Este decizia luata de magistrati. Intre timp, legistii au incheiat necropsia…

- Un politist se afla, ca pasager, in masina soferului austriac care a fost prins de agentii rutieri cand circula pe o strada din municipiul Arad cu numere false si sub influenta unor substante interzise. Conducerea IPJ Arad a deschis o ancheta in acest caz, transmite News.ro. ”Avand in vedere prezenta…

- Politistii din Braila au oprit o masina condusa de un barbat care avea permisul suspendat si se afla sub influenta bauturilor alcoolice si drogurilor, iar in autoturism au fost gasite patru kilograme de aur si 400.000 de euro. Surse judiciare afirma ca barbatul este fiul unui cunoscut om de afaceri…

- O brigada a politiei peruviene, avand in componenta un agent costumat in urs de plus, a simulat o vizita romantica marti, de Ziua Indragostitilor, pentru a aresta doua femei care faceau parte dintr-o banda de traficanti de droguri din Lima, scrie Agerpres. Agentii sub acoperire descoperisera ca cele…

- Moartea unei fete de 14 ani a zguduit intreaga Polonie la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut,. Natalia s-a prabusit pe zapada, chiar langa un supermarket din orasul Andrychow si nimeni nu a ajutat-o timp de cateva ore. Desi tatal ei a cerut ajutor de urgenta, poliția a intervenit cand era deja…

- Un tanar de 25 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat de comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, dupa ce a fost oprit de politistii rutieri din Brasov pentru ca circula cu viteza mare pe soseaua…

- Dupa mai bine de 12 ore de audieri, Cornel Dinicu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar pentru cei doi asociați ai sai a fost instituit arestul la domiciliu. Avocații apararii au contestat deja decizia, iar patronul fermei ar fi declarat in fata instanței ca pierderea unui fiu in acest incendiu…