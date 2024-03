Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani, cetatean austriac, a fost oprit in trafic de politisti pe o strada din Arad, acestia constatand ca autoturismul pe care il conducea avea placute de inmatriculare false, iar el consumase substante interzise. Pe numele lui, agentii au intocmit dosar penal. Un politist se afla,…

- Un politist se afla, ca pasager, in masina soferului austriac care a fost prins de agentii rutieri cand circula pe o strada din municipiul Arad cu numere false si sub influenta unor substante interzise. Conducerea IPJ Arad a deschis o ancheta in acest caz, conform News.ro.

- La un control de rutina derulat in cursul nopții pe Calea Romanilor, polițiștii au oprit un autoturism McLaren. Ei au solicitat șoferului sa prezinte actele mașinii. Acesta le-a spus ca nu le are la el. Verificand in baza de date, polițiștii au aflat ca respectivele numere de inmatriculare aparțin unui…

- Un cetatean austriac a gonit drogat la volanul unui bolid de 260.000 de euro pe strazile din Arad. Masina avea si numere false. Un austriac in varsta de 44 de ani ar fi putut crea o tragedie pe strazile din Arad. Acesta a fost prins in timp ce conducea sub influenta narcoticelor.

- Un copil de 7 ani a fost transportat la spital, dupa ce a cazut luni, 26 februarie, dintr-un telescaun pe una dintre partiile din statiunea Straja. Copilul a alunecat sub bara de protecție și a cazut de la o inaltime de circa 4-5 metri, potrivit site-ului local Servus Express. Potrivit informațiilor…

- Ancheta interna la IPJ Dambovița dupa ce o șoferița a fost imobilizata in trafic. Femeia a fost scoasa din mașina, tarata pe jos și lovita cu piciorul. Totul s-a intamplat dupa ce a fost oprita pentru un control, iar polițiștii au constat ca numerele de inmatriculare erau luate de la o alta mașina.…

- Un roman in varsta de 30 de ani a provocat teama printre calatorii care se aflau in același vagon de tren cu el. Barbatul a inceput sa loveasca tot ce-i statea in cale fara niciun motiv, astfel atragand atenția autoritaților. Un polițist din cadrul Brigazii Mobile care se afla la fața locului a sesizat…

- Un brașovean a incalcat legea fara numar: a condus fara carnet, beat si drogat, si cu viteza peste limita permisa, scrie Brașov.net. Mai mult, a prezentat actele altei persoane si avea la el zeci de pliculete in care se pare ca ar fi droguri. Barbatul s-a ales cu dosar penal, potrivit Brașov.net. Polițiștii…