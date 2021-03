Suspendări în Parlament de Ziua Națională a Ungariei: „15 martie este o zi tragică în istoria românilor” Copreședintele Partidului Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), Claudiu Tarziu, a anunțat ca liderii coalitiei de guvernare au decis sa suspende activitatea in plen a celor doua Camere ale Parlamentului in ziua de 15 martie, atunci cand se sarbatoreste Ziua Nationala a Ungariei. Parlamentul Romaniei a respins, in legislatura anterioara, initiativa UDMR prin care Ziua Nationala a Ungariei urma sa fie declarata sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania, transmite Agerpres. „Decizia liderilor majoritatii guvernamentale din Parlamentul Romaniei sfideaza suferinta si jertfa romanilor din Transilvania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in ianuarie 2021 cu 2,75%, ajungand la aproximativ 1,77 milioane, comparativ cu 1,72 milioane de polite PAD active la 31 ianuarie 2020. La 31 decembrie 2020 erau active 1,75 milioane de polite, conform statisticilor Pool-ului…

- Politiciana Diana Șoșoaca a fost dezamagita sa afle ca și George Simion s-a aflat printre cei care au fost de acord cu excluderea ei din partidul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR). Invitați la Romania TV, George Simion a sarutat-o pe obraz pe senatoarea Diana Șoșoaca inainte sa inceapa emisiunea…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a afirmat intr-o interventie la Realitatea TV ca aparitia Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) este o reactie la USR. Fostul presedinte e de parere ca izolarea sa in Parlament ar fi cea mai buna idee si a criticat televiziunile pentru promovarea AUR. „Dati poporului…

- Un medic din Galați, senator PSD, spune ca in timp ce alte state inaspresc restricțiile pentru combaterea pandemiei, Romania le relaxeaza. El face referire la decizia autoritaților din București de a redeschide restaurantele. Aurel Nechia spune ca Romania merge pe contrasens, cu toata viteza inainte,…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarea perioada vom avea parte de primul ger din aceasta iarna. Temperaturile vor scadea in aproape toata țara. In anumite regiuni termometrele vor arata chiar -20 de grade Celsius. ANM a emis o informare de ninsori și vant puternic ce vizeaza jumatate din țara. Va ninge…

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in noiembrie 2020 cu 1,68%, ajungand la aproximativ 1,756 milioane, comparativ cu 1,727 milioane de polite PAD active la 30 noiembrie 2019, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID),…

- ”A fost o lectie, o alegere, oamenii au votat. Am auzit unele lucruri spuse de membrii AUR. Sper ca am inteles prost, dar SUA, Guvernul din Romania si majoritatea oamenilor din Romania au toleranta, respect pentru oameni si decenta. Oamenii care nu suporta aceste principii nu au suportul nostru”, a…

- ”A fost o lectie, o alegere, oamenii au votat. Am auzit unele lucruri spuse de membrii AUR. Sper ca am inteles prost, dar SUA, Guvernul din Romania si majoritatea oamenilor din Romania au toleranta, respect pentru oameni si decenta. Oamenii care nu suporta aceste principii nu au suportul nostru”, a…