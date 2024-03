Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca devansarea alegerilor prezidențiale in luna septembrie, așa cum a propus UDMR printr-un proiect de lege, inseamna o campanie electorala curata, pentru ca scrutinul nu se suprapune cu parlamentarele. Intrebat, marți, la Antena 3 – CNN, daca a avut o ințelegere…

- „Domnul profesor Vasile Dincu este candidatul Ardealului pentru o functie de europarlamentar in acest an din partea Partidului Social Democrat", a declarat Marcel Ciolacu intr-o conferinta de presa.In cadrul Conferintei organizatiei judetene a PSD Mures, Vasile Dincu a afirmat ca in viitoarea campanie…

- „Domnul profesor Vasile Dincu este candidatul Ardealului pentru o functie de europarlamentar in acest an din partea Partidului Social Democrat", a declarat Marcel Ciolacu intr-o conferinta de presa.In cadrul Conferintei organizatiei judetene a PSD Mures, Vasile Dincu a afirmat ca in viitoarea campanie…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat miercuri seara, imediat dupa anunțul facut de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca privind comasarea alegerilor din 2024, printr-o postare pe o rețea sociala. Hunor a spus ca pentru UDMR comasarea alegerilor nu va schimba nimic.

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu , a semnat, marți, la Liege, foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru economie sociala. Documentul intarește rolul pe care il au statele membre de a dezvolta intreprinderi nu doar profitabile, ci și incluzive și sustenabile. Oficialul…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, in cadrul Conferintei Judetene a PSD Satu Mare, ca trebuie sa se revina la o normalitate a discursului public referitor la Transilvania, fiindca atat Romania si Ungaria sunt membre ale NATO si Uniunii Europene si au acorduri semnate pentru…

- Europarlamentarul Mihai Tudose, seful campaniei PSD pentru alegerile europarlamentare, ii da replica pe Facebook, liberalului Rares Bogdan, in contextul disputei pe tema reactiei PNL fata de protestele agricultorilor, spunand ca eurodeputatii PNL au votat pentru reducerea drastica si obligatorie a folosirii…