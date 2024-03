Stiri pe aceeasi tema

- "Uitati-va la dinamica razboiului din Ucraina si a interesului din ce in ce mai crescand a Federatiei Ruse macar politic sa gestioneze Transnistria si sunt ferm convins ca stiti la fel de bine ca si mine ce va urma. Avem o obligatie morala fata de romanii nostri din Republica Moldova si va trebui cumva…

- Ștefan Popescu, analist de politica externa, a comentat situația din Transnistria, la B1 TV. Analistul s-a aratat de parere ca o eventuala alipire a regiunii separatiste la Federația Rusa ar avea efecte „dezastruoase pentru parcursul european și euroatlantic al Republicii Moldova”. Intrebat care ar…

- Principala tema abordata in sedinta CSAT, care a fost condusa de presedintele Klaus Iohannis, a constituit-o "grava" situatie de securitate din regiunea Marii Negre si implicatiile pentru Romania, a informat un comunicat al Administratiei Prezidentiale."La doi ani de la declansarea de catre Rusia a…

- Consiliul Suprem de Aparare (CSAT) se intruneste in prima sedinta din acest an. Pe agenda zilei sunt situatia de securitate de la Marea Neagra si dotarea Armatei Subiectele incluse pe ordinea de zi a ședinței CSAT Evolutii privind situatia de securitate in regiunea Marii Negre in contextul agresiunii…

- Discuțiile despre o potențiala unire a Republicii Moldova cu Romania nu sint luate in serios la București, afirma Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist politic roman. In cadrul unui interviu acordat jurnalistei Natalia Morari, analistul roman a remarcat ca subiectul unirii cu Republica Moldova…

- Ministrul de Externe, Luminita Odobescu, a discutat miercuri, 24 ianuarie, cu Mihai Popsoi, care va indeplini funcția de ministru de Externe al Republicii Moldova dupa demisia lui Nicu Popescu.„Calde felicitari Mihai Popșoi pentru nominalizarea in funcția de Ministru al Afacerilor Externe al Republicii…

- Vicepremierul Republicii Moldova, Nicu Popescu, se afla, in ziua de 23 ianuarie 2024, intr-o vizita de lucru la București. Nicu Popescu deține și funcția de ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova. El se intalnește la București cu ministrul roman al Afacerilor Externe,…

- Tarile aliate nu isi pot permite sa fie „slabe” si trebuie sa continue sa sustina Ucraina atat cat este nevoie, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau lituanian, Gabrielius Landsbergis, informeaza AGERPRES . Sefa diplomatiei…