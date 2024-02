Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a SUA a decis sa autorizeze temporar agentii Patrulei de Frontiera a Statelor Unite ale Americii sa inlature sau sa taie gardul de sirma ghimpata, pe care oficiali ai statului Texas l-au ridicat de-a lungul unei parti a granitei cu Mexic. Judecatorii Curtii Supreme au admis o cerere a…

- Un american a caștigat la loto 842 milioane de dolari, cu un singur bilet, in ziua de Anul Nou. Dupa cum transmit reprezentanții Powerball, este cel de al zecelea cel mai mare premiu din istoria loteriei americane. In plus, este prima data cand cineva a caștigat premiul chiar de Revelion, transmite …

- Nici nu s-a uscat bine șampania varsata in cinstea anului 2024, ca mulți au și inceput sa-și creioneze așteptarile pentru acest an. Spre deosebire de predicții, insa, care sunt greu de facut, iata cateva evenimente care vor avea loc cu siguranța in 2024.

- Astronomul Adrian Sonka, coordonator la Observatorul "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti, a enumerat, pe blogul sau, fenomenele astronomice majore ale anului, scrie news.ro In 2024, va fi o eclipsa partiala de Luna, obisnuitii meteori din august si decembrie, dar si cateva fenomene mai rare. Cel mai…

- NASA are in plan sa trimita in spațiu un robot umanoid numit Valkyrie, special conceput pentru misiuni de explorare spațiala. Acesta se remarca prin capacitațile sale avansate pentru a susține cercetarile și explorarile in mediile extraterestre, avand o inalțime impunatoare de 188 de centimetri și o…

- Calendarul complet al evenimentelor astronomice 2024: Eclipse de soare și de luna, ploi de stele și alte fenomene Calendarul complet al evenimentelor astronomice 2024: Eclipse de soare și de luna, ploi de stele și alte fenomene Anul 2024 va fi un an deosebit pentru pasionații de astronomie, oferind…

- Camioneta, realizata din otel inoxidabil lucios si modelata in forme plate, este partial inspirata dintr-o o masina transformata in submarin din filmul James Bond din 1977, „The Spy Who Loved Me”, a spus Musk. Noul sau material al caroseriei si stilul neconventional, futurist, au adaugat complexitate…

