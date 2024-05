Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Texas a fost gasita omorata in bataie, in dulapul din dormitor, dupa ce ar fi cazut victima furiei iubitului ei, cu care avea o relație de 6 ani. Poliția din Dallas a primit un telefon in urma cu o saptamana, fiind anunțata ca intr-un apartament din oraș a avut loc o crima. […] Articolul…

- Tesla va cere actionarilor sa restabileasca pachetul de compensatii pentru directorul general Elon Musk, a carui potentiala valoare depaseste 55 de miliarde de dolari, si sa mute sediul corporativ din Delaware in Texas, transmite AP.

- Președintele Argentinei, Javier Milei, și directorul executiv al Tesla, Elon Musk, s-au intalnit pentru prima data vineri, cimentand o prietenie creata pe rețelele sociale, cei doi fiind cunoscuți pentru ca au criticat excesele guvernanților și valorile culturale progresive.

- Elon Musk a spus intr-un nou interviu ca ketamina pe baza de reteta a fost utila in tratarea episoadelor sale depresive ocazionale si a sugerat ca administrarea medicamentului este benefica pentru investitorii din companiile sale, transmite CNBC, transmite News.ro. Musk, vorbind cu fostul prezentator…

- Din februarie anul trecut, cand a lansat a doua versiune a castii sale pentru jocuri in realitate virtuala, Sony a produs peste doua milioane de unitati, sustin surse din cadrul companie citate de Bloomberg. Cifra s-a dovedit a fi prea optimista, mai ales ca vanzarile castii au scazut in fiecare trimestru…

- Musk, vorbind cu fostul prezentator al CNN Don Lemon, intr-un interviu care a fost postat online luni, a sustinut ca ia ”o cantitate mica, o data la doua saptamani”, uneori mai rar, pentru a trata ceea ce el a descris drept ”valuri chimice” care ii pot provoca depresie. ”Ketamina este utila pentru a…