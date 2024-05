Au inventat semaforul cu patru culori. Pentru ce maşini va fi special introdusă nuanţa alb Un profesor de inginerie civila din Michigan care conduce un studiu a declarat ca schimbarea intreg procesului de semaforizare este foarte aproape, iar motivul este progresul tehnologiei. Iar peste cațiva ani am putea avea semafoare cu patru culori – roșu, galben, verde și alb. Nuanta alb, pentru masinile autonome Apar tot mai multe mașini autonome, […] The post Au inventat semaforul cu patru culori. Pentru ce masini va fi special introdusa nuanta alb first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

