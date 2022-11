SUA dezafectează baraje pentru a restabili habitatul unor peşti pe cale de dispariţie, o măsură de o amploare fără precedent Indepartarea barajelor este asteptata sa imbunatateasca starea raului Klamath, traseul pe care somonul Chinook si somonul Coho, pe cale de disparitie, il parcurg din Oceanul Pacific pana in zonele lor de reproducere din amonte si de unde tinerii pesti se intorc in mare. Comisia Federala de Reglementare a Energiei din SUA a emis un ordin prin care renunta la licentele pentru baraj si aproba indepartarea barajelor. Proiectul a fost mult timp un obiectiv al mai multor triburi native, ai caror stramosi au trait din somon de secole, dar al caror mod de viata a fost perturbat de asezarile europene si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

