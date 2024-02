Intr-un raspuns la intrebarile guvernamentale cu privire la procesele sale de tranzactionare, JPMorgan a spus ca anumite date de tranzactionare si comenzi prin unitatea sa de Corporate and Investment Bank nu au fost introduse in platformele sale de supraveghere a comertului. ”In timp ce lacunele identificate reprezinta o fractiune din activitatea totala a Corporate and Investment Bank (CIB), decalajul de date dintr-un loc, care a constat in mare parte din activitatea de acces sponsorizat al clientilor, a fost semnificativ”, a spus banca in documenhtul depus la autoritatile de reglementare. Cu…